OPROP! WEKKER WURDE! OPROP! 

No wer de Waadhoeke! De safolste tebeksetter en grutte teloarstelling foar it Frysk. Ús taal (it Frysk) en ús folk (de Friezen) binne (ynter-)nasjonaal offisjeel erkend, mar ‘de polityk’ lit it algeduerigen en foar it grutste part ôfwitte as it giet om in flotte en effektive ynfiering fan ús rjochten.

Ús natuerlik rjocht op offisjele Frysktalige plaknammen en in lykweardich en lykberjochtige plak fan ús taal yn it offisjele ferkear wurde yn hiel wat gemeenten hieltiten mar wer skeind.

Ús wetlik rjocht op in ‘oanmerklik’ (‘substansjeel’) oanpart fan it Frysk as fak- en fiertaal (neffens Mercator mear as 6 oeren wyks) yn it primêr ûnderwiis is fêstlein yn in ynternasjonaal ferdrach (it ‘Europeesk Hânfêst’), mar it wurdt net yn- en útfierd.

Ús wetlik rjocht op eigen Frysk skiednisûnderwiis wurdt yn de praktyk net honorearre mei learplannen, kearndoelen, toetsings en eksamens.

It hieltiten mar wer skeinen fan ús grûnrjochten troch politisy en bestjoerders freget dus driuwend om it iepenjen fan in ‘juridysk front’ fan betûfte juristen en advokaten dy’t de striid dêrfoar oangean wolle. Yn dat ramt sil der ek in ‘juridysk fûns’ komme moatte om de kosten te hoedzjen. Wa wol meihelpe om sa’n ‘front’ en sa’n ‘fûns’ fan de grûn te krijen en in ein te meitsjen oan de strukturele diskriminaasje fan it Frysk en fan de skiednis fan de Friezen? Wer bliuwe ús juristen mei hert foar de Frysk saak? Jo soene jo meiwurking bygelyks kenber meitsje kinne by: sistsiis@hotmail.com en/of ffupost@hotmail.com. Sa’t it no giet, kin it net langer!!!

Sytze T. Hiemstra

Drachten