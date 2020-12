Online Banemerk Fryslân striidt tsjin wurkleazens

Fryslân Werkt!, it gearwurkingsferbân fan oerheid, ûnderwiis, UWV, SW-bedriuwen en sosjale partners yn Fryslân, organisearret op 15 desimber fan 10.00 oant 13.00 oere de alderearste edysje fan de Online Banemerk Fryslân. Dat is in LinkedIn-groep dêr’t wurkjouwers, intermediairs, wurkbegelieders en útstjoerburo’s út Fryslân fakatueren diele kinne en wurksykjenden persoanlike presintaasjes meitsje kinne om harsels te profilearjen. It doel is om de perfekte match tusken wurkjouwer en wurksykjende mooglik te meitsjen.

Mear WW-útkearingen yn tiden fan koroana

De online banemerk wurdt organisearre nei oanlieding fan it sukses fan earder organisearre online banemerken, wêrûnder dy yn Twente. Mei de Fryske online edysje wol Fryslân Werkt! de kânsen op it finen fan wurk yn tiden fan koroana fergrutsje foar wurksykjenden yn Fryslân. UWV (2020) berjochtet dat Fryslân ein oktober 10.216 WW-útkearingen telde. Troch de koroanakrisis binne de kânsen op wurk foar bepaalde beroppen minder wurden, lykas foar de kultuersektor, fasilitêre sektor en hoarekasektor. Yn de Nederlânske hoareka namen de WW-útkearingen yn de koroanatiid mei 96 prosint ta.

Fierdere ynformaasje oer de online banemerk

Yn de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Friesland’ kinne altyd fakatueren en bydragen pleatst en dield wurde. Op 15 desimber fan 10.00 oere oant 13.00 oere wurdt de LinkedIn-groep in live-oangelegenheid dêr’t de measte wurkjouwers, intermediêrs, wurkbegelieders en wurksykjenden online binne om daliks ynteraksje mei-inoar oan te gean. De fakatueren bliuwe nei dy datum noch in skoft yn de groep stean.

Oanmelde foar de online banemerk

Mei in LinkedIn-profyl kin elkenien dy’t it oangiet lid wurde troch op de ‘Lid wurde’-knop fan de groep te klikken. De groep is te finen troch op ‘Online Banenmarkt Friesland’ te sykjen yn de LinkedIn sykbalke, of troch daliks op dizze link te klikken.