Oftelkalinder foar kultuerleafhawwers

Alle dagen in nij inisjatyf, ferhaal, gedicht of sels in foarstelling. Merk Fryslân hat op Friesland.nl in ôftelkalinder ûntwikkele om kultuerleafhawwers troch de koroanatiid te helpen.

Fan 21 desimber oant en mei 19 jannewaris is alle dagen in nij fekje te iepenjen. Efter alle fekjes sit in bydrage fan in kultuermakker of fan in organisaasje út Fryslân. De iene dei in bondeling fan de moaiste Fryske hoareka-inisjativen, de oare dei in foarstelling of museumstik. Fan it Frysk Museum oant Explore the North en fan Omrop Fryslân oant PeerGroup; organisaasjes yn en bûten de provinsje stelle materiaal oan de kalinder beskikber. Der sille ek seis makkers oan ’e slach om de kalinder oan te foljen mei in produksje.

Sjoch op www.friesland.nl/unlock foar in deistige doasis kultuer, ek no’t we allegear binnendoar bliuwe.