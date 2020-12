‘Oeral is in tiid foar’, it nijste ferske fan Onno Loonstra

Kommend jier sil Onno Loonstra wer in nij muzykalbum útbringe. As foarpriuwke komt op nijjiersdei it earste nûmer fan dit album út. It nûmer hat de tapaslike titel ‘Oeral is in tiid foar’. Ommers, nei dizze tiid komt der wer in oare tiid.

Foar elk dy’t it yn dizze tiid swier hat, mei 2021 hooplik wat better wurde. Onno winsket mei dit nûmer eltsenien alle goeds ta foar it nije jier.

De meldij fan it ferske is fan Onno Loonstra. De tekst fan it nûmer is de letterlike Fryske tekst fan ‘Preker 3’. Tegearre mei Kees Bode is it ferske opnaam en bewurke.

It nûmer is te beharkjen op YouTube.