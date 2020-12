Nijsgjirrich ambachtlik winkeltsje ‘Iel en mear’

Oanrieder foar de feestdagen

Fryslân is it lân fan ûnder mear ielfûken en skriuwers lykas Gjalt de Groot en Rink van der Velde. Echte fjildmannen, dy’t ús yn harren boeken meinimme op sa’n bjusterbaarlike wize, dat it ús tige ta de ferbylding sprekt. En dan haw ik it oer it libben op it lân, it wetter en yn de frije natuer.

It tal ielen nimt spitigernôch stadichoan ôf. Dêr wurde in soad stúdzjes oer makke. It is bekend dat de oarsprong fan de iel, syn bertegrûn, yn de Sargassosee by de Golf fan Meksiko leit. Derút wei driuwe de larven fia de Golfstream yn de rjochting fan Europa en úteinlik komme se dêr yn de sleaten, marren ensfh. telâne. In tocht fan bytiden wol seistûzen kilometer.

Midden yn Fryslân leit Reduzum mei oan de râne fan it doarp it ambachtlik bedriuw fan de famylje De Jager. Oan de foarside in winkel en om de hoeke de ielrikkerij. Dêr binne tsjintwurdich net sa’n protte mear fan. Ale, fiskerman yn it gebiet tusken de Pikmar en de Swette, giet geregeldwei mei in lytse pream by de fûken lâns. It fiskerswurk leit no yn de winter fansels wol wat stil, mar yn de maitiid begjint it wer.

Frou Marjan stiet yn de winkel foar de ferkeap fan iel, al of net rikke, salm en oare fisk, mar ek fan produkten út de omkriten. De winkel bliuwt winterdeis foar in grut part iepen.

Yn de spesjale romte steane de reauwen om te rikjen en bûtendoar fansels in soad hout. De proseduere bestiet út in oantal stappen: skjinmeitsjen, pikeljen en ôfspielen. Dêrnei giet de iel oan pinnen yn de ûne om mei sa’n 70-75 graden Celsius in part fan it focht derút te heljen en te rikjen en by einbeslút noch in healoerke op bakpapier te drûgjen. En dan, smûze mar!

Simmerdeis wurde der tochten mei in pream op de Pikmar organisearre om sjen te litten hoe’t soks no eins yn syn wurk giet, en om dêrnei fansels mei de groep it ielrikjen te praktisearjen. Dêrnjonken wurde der ek workshops jûn mei lytsere groepkes ûnder it genietsjen fan in hapke en in drankje.

Mear ynformaasje – ek oer de iepeningstiden – is te finen op www.praamvissenadejager.nl .

Matthijs Verkuijl