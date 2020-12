Nij webstee oer it Sealterfrysk presintearre

Hjoed is yn it riedhûs fan Sealterlân it webstee Seeltersk.de oan ‘e parse presintearre. Op it webstee is in protte ynformaasje te finen oer de Fryske taal fan it Sealterlân. De presintaasje waard dien troch Thomas Otto, de boargemaster fan Sealterlân, en Henk Wolf, wittenskiplik meiwurker foar it Sealterfrysk by it Oldenburger Lânskip. Wolf hat it webstee makke en sil it beheare.

Foto: Nordwest Zeitung