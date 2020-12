Nelleke IJssennagger direkteurske Fryske Akademy

It kealle swier, mar lang om let hat de Fryske Akademy in opfolger fûn foar ynterim-direkteur Willem Smink. Nelleke IJssennagger wurdt de nije wittenskiplik direkteur fan it ûndersyksynstitút yn ‘e Ljouwerter binnenstêd.

Frou IJssennager begjint op 15 maart mei har wurk. Hja komt út Hengelo, mar is yn Fryslân bekend troch har wurk as konservator by it Frysk Museum. Fierders wurke se earder as dosint Skandinavyske talen by de Ryksuniversiteit Grins. Yn 2017 promovearre se op in ûndersyk nei de relaasje tusken Friezen en Wytsingen yn ‘e midsiuwen. Op it stuit wurket hja foar in natoerbeskermingsorganisaasje yn Cornwall.

Jacob Fokkema fan de rie fan tafersjoch fan ‘e Fryske Akademy seit oer de nije direkteurske: “Mei Nelleke IJssennagger krijt de Fryske Akademy in enerzjike wittenskipper as bestjoerder, dy’t thús is yn Fryslân.” De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de provinsje Fryslân binne ek wiis mei de kar foar frou IJssennagger.