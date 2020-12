Nederlânsk regear moandei gear oer nije koroanaregels

It Nederlânske regear komt net earst tiisdei gear om deroer te kedizen hoe’t de koroanagoarre yn ‘e stringen hâlden wurde kin. De gearsit is nei moandei ta ferskood woarn, mei’t it lân der raar hinne leit. Der komme alle dagen mear ljuwe by dy’t it firus skipe hawwe en de ministers hawwe noed dat de sikehûzen de oanboazjende stream lijers skielk net mear treast binne.

It regear, sa wurdt grute, is fierders benaud dat der kloften Dútsers yn Nederlân komme te boadskipjen, no’t it regear fan dy harren lân teriede wurden is en slút woansdei de measte winkels. Dy eangstme soe in reden wêze kinne om de Nederlânske winkels ek lêst te jaan en doch de doarren ta.

It is sa njonkenlytsen wizânsje woarn dat de ministers tiisdeis oer it koroanabelied redendiele en dat foarste minister Mark Rutte en minister fan folkssûnens Hugo de Jonge tiisdeis neitiid de nije besluten oan ‘e parse trochdogge. Oft de parsegearkomste ek nei tiisdei ta giet, is op it stuit noch net buorkundich makke.

Snein hawwe de ferantwurdlike ministers al fiif oeren mei wisse knikkers fan it RIVM gearsitten. Wat dat petear opsmiten hat, is likemin oan ‘e parse ferkrante woarn.