NBE ferkeapet firtuele stuollen Nijjierskonsert

Mei’t it tradisjonele Nijjierskonsert fan it Nederlânsk Blazers Ensemble op 1 jannewaris yn it Konsertgebou sûnder publyk spile wurde sil, hat it NBE in aksje betocht. NBE-fans kinne fia nbe-nl/nbeborrelpakket in firtuele stoel foar it konsert reservearje en krije in NBE-Boarrelpakket: sa wurdt nei it harkjen en sjen noch mear as in gehiel ûnderfûn en wurde de blazers finansjeel stipe yn dizze net sa maklike tiid.

Utstjoering op telefyzje

BNNVARA stjoert it bysûndere konsert op 1 jannewaris om 19.00 oere út op NPO 2. It NBE hat yn gearwurking mei Gastrovino yn Amsterdam in NBE-boarrelpakket gearstald. Der is kar út trije ferskillende pakketten: de Boarreldoaze, Partnerdoaze of Famyljedoaze. De doazen wurde fersoarge troch Gastrovino en oanfolle mei NBE-ferrassingen, ûnder mear it spesjale bierke ‘de Hoge Noot’. De opbringst dêrfan giet nei freelance musisy.

It is ek mooglik om de boarrelpakketten kado te jaan. Pakketten kinne oant en mei 27 desimber besteld wurde. Op 28 desimber sille alle pakketten ferstjoerd wurde of klearstean om ôfhelle te wurden.