Mantgum en Bûtenpost konfrontearre mei trochridende sneltreinen

Mei de nije tsjinstregeling rydt fan moandei 14 desimber ôf tusken Ljouwert en Grins alle oeren in ekstra sneltrein en yn de spits ek tusken Ljouwert en Snits. Dêrtroch hâlde net alle treinen mear stil yn Bûtenpost en Mantgum. Dêr ride guon treinen fol faasje troch.

Yn Mantgum en Bûtenpost hâlde op dit stuit alle treinen stil en dêrtroch ride se yn de buert fan de oergongen yn en by dy plakken al stadich. Foar de ferkearsdielnimmers dêr sil it efkes wennen wêze dat guon treinen meikoarten trochstowe. BOA’s fan ProRail sille ekstra kontrolearje dat minsken net samar in sletten spoarwei oerstekke. ProRail stjoert ek foarljochtingspakketten nei de skoallen. Doarpsbelangen binne ek ynformearre. Neffens ProRail foldogge alle oanbelangjende oerwegen oan strange easken.