Ljochtstrielen Provinsjehûs as beaken fan hoop

Ferline wike skynden oant en mei freedtejûn krêftige ljochtstrielen fan it Provinsjehûs yn Ljouwert ôf. Fûle lampen út de tuorkes fan it gebou wei joegen strielen as in teken fan kontakt en hoop foar Fryslân yn de tsjustere dagen foar de Kryst.

It wie in inisjatyf fan it projekt Fryslân yn Ferbining, dêr’t de provinsje yn april, oan it begjin fan de koronakrisis, mei begûn is. Mei dat projekt stekt de organisaasje de Friezen dy’t help nedich hawwe in hert ûnder de riem, bringt harren mei-inoar yn ’e kunde en biedt op ferskate manieren help.

Deputearre Douwe Hoogland: “It ljocht skynde foar alle paken en beppen dy’t harren bernsbern misse. Foar elkenien dy’t no hurd wurkje moat, of krekt net wurkje kin. It wie in teken fan hoop foar elkenien dy’t it krap hat of iensum is. Of in ljochtsje foar in dierbere dy’t dit jier ferstoarn is. Mei-inoar komme wy dizze nuvere tiid troch.” It ljochtbeaken wie oant 15 kilometer fan de Twabaksmerk ôf te sjen.