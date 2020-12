Lêste kâns om foar Fryske radioreklamepriis te stimmen!

Oant en mei Aldjiersdei kin der noch stimd wurde foar de Fryske Radioreklame Publykspriis. Der is kar út trije nominearre spotsjes. Under alle stimmers wurdt in VVV-weardebon ferlotte mei in wearde fan € 250.

Bring jim stim út op www.fryskereklamepriis.frl.

Begjin 2021 wurdt bekend makke hokker spotsje oft de measte stimmen krige en dêr de Fryske Radioreklame Publykspriis mei wûn hat. De winner kriget it ferneamde byldsje fan Grutte Pier en in sjek fan € 250.

De trije nominearre spotsjes/bedriuwen binne:

– Meulen & Baarsma Quality beds

– Doeksen Rederij

– Frysk Makelaars

It doel fan de Fryske Reklamepriis is om it fan it brûken fan de Fryske taal yn reklame-uteringen re stimulearjen. De Fryske Reklamepriis is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en wurdt sûnt 1995 organisearre. Sjoch op de side fan de Fryske reklamepriis foar mear ynformaasje. Sjoch ek: Omtinken foar radioreklamepriis yn radioprogramma.