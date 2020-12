Leden Forum voor Democratie wolle Baudet hâlde

Forum voor Democratie wol partijlieder Thierry Baudet net kwyt. By in stimming ûnder de leden hjoed keas in grutte mearderheid fan 76 persint Baudet fannijs as lieder. It partijbestjoer hie besocht om him ôf te setten, mar dêr gie er net mei akkoart.

No’t er partijlieder is, mei Baudet sels nije bestjoersleden foardrage. Hy kin dan minsken kieze dy’t oan syn kant steane en de âlde bestjoersleden oan ‘e kant sette.

De kwestje soarget wol foar it útinoarfallen fan Forum voor Democratie. De trije europarlemintsleden fan de partij hawwe harsels freed ôfskaat. Yn ferskate provinsjes, wêrûnder Fryslân, litte de Steatefraksjes yn har omgean om op eigen manneboet fierder te gean. Yn ‘e Twadde Keamer hawwe har ek leden losmakke, ûnder harren Fries om utens Theo Hiddema.

De oanlieding foar de rûzje yn ‘e partijtop wie dat Baudet neffens de oare partijpommeranten net fûl reagearre hie op antysemityske útspraken yn ‘e jongereinôfdieling fan ‘e partij. Neffens Baudet soe dat lykwols op in feroardieling troch de media delkomme, omdat der in ûndersyk nei de belutsen jongelju rûn, dêr’t er de útkomst fan ôfwachtsje woe. Fierders waard Baudet sels derfan beskuldige dat er anty-Joadske útspraken dien hawwe soe.

De stimming fan hjoed is hâlden mei ynstimming fan sawol Baudet as it partijbestjoer, mar de fraksjefoarsitters fan Forum voor Democratie yn ‘e Steaten fan Utert en Oerisel hawwe oankundige dat se de jildichheid derfan oan ‘e rjochter foarlizze sille. Neffens harren hat it gjin juridyske basis. Neffens de twa hie der mear kar wêze moatten as fóár of tsjin Baudet: der hiene mear gadingmakkers wêze moatten dêr’t de leden út kieze koene.