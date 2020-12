Krystwurkatelier Maskerfammen yn it Prinsessehôf

Foar wa’t gek op ferklaaien is, har of him in keunstner yn ’e dop fielt of gewoan in rike fantasij hat, is yn de krystfakânsje in besite oan it Prinsessehôf yn Ljouwert oan te rieden. Dêr wurdt wat bean dat foar de hiele húshâlding de muoite wurdich is. Folwoeksenen besjogge de spektakulêre útstalling Human After All (méi bypassende speurtocht foar bern). Alle tiisdeis oant en mei tongersdeis tusken 12.00 en 14.00 oere is der in wurkatelier mei frije ynrin foar bern. Mei de Maskerfammen en nifeljuf Sarah van der Meere geane dielnimmers oan ’e gong mei in masker fan in fantasijwêzen. De workshop is fergees foar bern op fertoan fan in folwoeksene.

Yn de krystfakânsje, fan 22 oant en mei 24 desimber en fan 29 oant en mei 31 desimber, slute bern oan by de workshops dy’t begelaat wurde troch knutseljuf Sarah van der Meere. Mei in minor ‘acting with masks’ oan de Oslo Metropolitan University is hja de oanwiisde persoan om de bern mei aldendeiske materialen in selsbetocht alter ego meitsje te litten. De aktiviteit leit yn it ferlingde fan de útstalling Human After All. Nei ôfrin fan de workshop krije dielnimmers harren eigen museumstik mei nei hûs: fan in poes mei in hûnekop oant in fisk mei in hynstesturt.

Kryst yn it Prinsessehôf

In besite oan it Prinsessehôf yn de krystfakânsje is aardich foar de hiele húshâlding. Behalven Human After All is de Escher-kelder mei in libbensgrutte yllustraasje fan strjitkeunstner Leon Keer te besjen. Foar in noflike, ferantwurde besite hat it museum in oantal spesjale húsregels: foarôfgeand en by de besite. De húsregels steane op www.princessehof.nl.