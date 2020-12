Krystjûn… in winsk (gedicht)

Krystjûn… in winsk

In stille krêft driuwt my derút.

Diz’ nacht azemet swier oer it lân,

oer diz’ wrâld, ûnrêstich, no sa nuet,

Swijende skjintme, de iuwenâlde bân,

tusken de sinne en ús oerâld’ ierde.

Jit foar it libben ús de minsken brocht.

Ek doe wie it al dat de natoer fierde,

it wer langer wurden fan it ljocht.

Ik leau net yn in God fan goed of kwea,

Ik leau yn ’e leafde, dat betrou ik blyn.

Wierheid by berte, op in dei bisto dea…

Sa libje yn leafde, alle minsken as ien.

Sander, Oerterp

(Ut de bondel Brutsen en oare stikken.)