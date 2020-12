Kadootsje fan Sinteklaas: 59 minsken krije koroana

It is alle jierren wer in ferrassing wat Sinteklaas yn ‘e skoech docht. As er jins hûs foarby rydt, kin de woartel foar it hynder deryn lizzen bliuwe, hat men in al te raar dien, dan wol de âldman wolris in pûdsje sâlt benefterlitte, mar almeast kriget men dochs keatseballen yn in net, in pop mei frissels yn it hier of in hânfol pipernuten fan him. Wat moais yn alle gefallen.

Sa net yn it Flaamske Mol. Dêr hawwe op syn minst 59 minsken it koroanafirus fan him krigen. Sinteklaas kaam op besite yn in âldereinhûs fan koepel Armonea, mei 150 bewenners. De Sint wie dêr net ûnbekend: ûnder in oare namme wurke er dêr as frijwilliger. Boppedat wie er de soan fan ien fan ‘e bewenners. Hy fielde him net siik, mar it die bliken dat er it firus al ûnder de lea hie en boppedat in saneamde ‘superfersprieder’ wie: ien dy’t tige besmetlik is.

De Sint hie ek in ploech swarte piten mei, dy hawwe de âlden fan dagen yn harren keamers opsocht. Dy piten wurken ek allegear yn it gebou en wiene der dus likemin frjemd. De sint sels hat inkeld yn in mienskiplike romte west.