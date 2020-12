Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack

Ynstjoerd

Hjoed komt yn it Fryske Parlemint – de Provinsjale Steaten – de moasje ‘Minorty SafePack Initiative’ oan ’e oarder. Mei dy moasje fersykje 11 fan de 12 Steatefraksjes it Nederlânske Regear om it Minority SafePack Initiative te stypjen. Dat boargerinisjatyf wol dat de Europeeske Uny yn syn wetjouwing en belied rekken hâldt mei nasjonale minderheden en it kultureel en talich ferskaat yn Europa.

De Jongfryske Mienskip tanket no al de alve partijen foar harren ynset en stipe foar dy moasje. Dêrmei jouwe se, nei ús tinken, in wichtich sinjaal ôf oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Dy wichtige pylders foar de Fryske mienskip steane ûnder druk en mei in sinjaal lykas dit wurdt goed oanjûn dat se it Fryske belang sjogge, ek yn Europeesk ferbân.

It fernuveret it bestjoer fan de Jongfryske Mienskip dat de âld-‘Forum van Democratie’-leden de moasje noch net stypje. De ‘wolf yn skiepsklean’ pretindearret hieltiten wer it bêste mei Fryslân foar te hawwen, mar as it derop oankomt litte se it blykber kear op kear ôfwitte.

Yn it radioprogram ‘Weistra op wei’ fan 7 desimber sei Foarum-lid Albert van Dijk noch: “Wy hawwe altyd it Fryske belang tsjinne.” No, in goed wike letter, liket it derop dat se it Fryske belang spikerhurd falle litte sille. Wy freegje ús dêrom ôf oft it ‘Foarum’ opnij sjen lit dat it neat mei Fryslân, syn taal, kultuer en identiteit hat, en dus it Haachske belang tsjinnet.

Wy folgje de ûntwikkelingen yn it Fryske Parlemint mei in soad oandacht, en hoopje dat de âld-Foarumleden ta ynkear komme en it belang fan de ynwenners fan Fryslân tsjinje sille.

It bestjoer fan de Jongfryske Mienskip