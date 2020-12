Jan Willem Zwart: Tsjustere dagen, tiid om werom te sjen

Kollum

Sa op ’e grins fan it âlde en nije jier giet it hast as fansels om werom te sjen op it jier 2020 en te skôgjen wat der it ôfrûne jier bard is. It fielt as in jier sûnder hichtepunten. Oars as oars. It koroanajier. Gjin fakânsje, gjin spektakelfoarstellingen, gjin muzykeveneminten of doarpsfeesten, gjin jierdeis, gjin maitiid, gjin of just wol in hiele lange simmer, gjin gefoel fan mei-inoar te wêzen. Sa hawwe wy hiel wat mist it ôfrûne jier. Hoe moatte wy no fierder? En wat dogge wy mei de learde lessen?

Yn 2020 is der ek aardich wat bykommen. Los fan de koroanakilo’s, nije ûnderfiningen sa as ús eigen provinsje opnij te ûntdekken, bûten te wêzen en thús by de húshâlding te wêzen. Thús wurkje, leare fan us eigen kompjûter lykas Zoom, Skype of Teams, mar ek genietsje fan it tiid hawwen foar karweikes dy’t al hiel lang leine te wachtsjen. Wy hawwe leard om tiisdeis nei de parsekonferinsje te sjen, te hearren oer it hoe en wat en ús opnij ta te rieden op wat komme sil. Hoe komt it? Wat moatte wy dwaan?

De sifers fan it RIVM jouwe hjir en dêr hoop. Net dat we al fan it koroanafirus ôf binne, mar wol dat der hoop is dat it minder slim wurdt en dat we yn 2021 fierder kinne, dat der in faksin tsjin koroana is. En dat 2021 hiel oars wurdt as 2020. Kryst is de tiid fan hoop en ljocht, de tiid fan werom te sjen, mar just ek foarút. It is in tiid om nije plannen te meitsjen, plannen foar 2021.

It soe goed wêze en nim by dy plannen de lessen mei dy’t wy it ôfrûne jier leard hawwe. De lessen fan koroana binne wat my oanbelanget om der foarinoar te wêzen! Sykje minsken op dy’t it nedich hawwe. Gewoan foar in praatsje. Dat is faak al genôch. Stypje ús eigen regio mei keunst en kultuer. Stypje ús regio troch op de moaiste plakken út iten te gean, te genietsjen fan natuer en bioferskaat, te genietsjen fan al dy ynnovative minsken dy’t it bêste foar hawwe mei ús provinsje, dêr’t foar mienskip en duorsumens in plak is! Lit ús beseffe dat wy it hjir noch net sa min hawwe. It is goed om werom te sjen op dit bysûndere jier, mar wy moatte troch. Sjoch dêrom ek nei de feroaring, de feroaring dy’t komme sil, miskien just wol troch it faksin dat klearleit.

Dit wie foarearst myn lêste jier foar It Nijs! Mei nocht en wille haw ik myn kollums skreaun. Tank oan de stille krêften efter It Nijs dy’t altyd klearstiene om se goed oer it fuotljocht te bringen. Oant sjen en sjoch mei-inoar foarút!