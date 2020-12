It Frysk folksliet klinkt yn Grins

Om jild op te heljen foar de itensbank lit de beiaardier fan ‘e Olde Grieze, de Martinytoer yn Grins, him sponsorje. Dy’t fiifhûndert euro donearret, mei in ferske útsykje dat er dan mei de klokken fan ‘e grutte toer spilet. De Fryske studinteferiening Bernlef tocht dat it wol moai wie om op dy manier it Frysk folksliet ris troch de haadstêd fan Grinslân klinke te litten.

Dat, sa kaam it. Hjoed spile Auke de Boer De âlde Friezen. Hoewol’t der yn it foar wol wat lêbige kommentaren west hiene, wie de reaksje hjoed posityf. In protte minsken bleaunen stean om te harkjen, wêrûnder in soad Friezen. Nei ôfrin waard der wakker hantsjeklapt.

De Grinzer dy’t him op ynternet as Tik Tok Tammo presintearret woe yn reaksje de Grinzer flagge op ‘e Aldehou yn Ljouwert projektearje, mar dêr krige er gjin tastimming foar. De gemeente Ljouwert wie bang dat der tefolle minsken op ta komme soene. No hat Tammo it bekende sechje fan Grutte Pier omset nei in Grinzer fariant: “Botter, stoet en gruine keze, wel dat nait zeggen kin, kin gain Grunneger wezen.” Hy daget Friezen út om dat foar de kamera út te sprekken en de opname online te setten.