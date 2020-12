It bêst lêzen nijs fan 2020

2020 wie in nuver jier, dat sil elk ús meistimme. Koroana sloech de klok en dat wie te fernimmen oan it nijs. Sûnt maart gie der net in wike foarby of der wie wol wat te melden dat mei de grutte goarre út te stean hie. Dat it mâlferneamde firus sa’n soad omtinken krige, is ek werom te finen yn de berjochten dy’t it meast lêzen binne. Wylst de top-tsien oare jierren benammen fol stie mei nijs oer it Frysk, eroatysk nijs en de kollums fan Aant Mulder en Henk Wolf, geane no mar leafst fjouwer fan ‘e tsien meast lêzen stikken oer koroana.

Hjirûnder, yn omkearde folchoarder, de top-tsien fan 2020:

10. Noard- en East-Friezen moatte mûlekapkes op

25 april. Sitaat: “Yn Noard-Fryslân jildt de bedekkingsplicht fan 29 april ôf, mar net op ‘e merk.” (link)

9. Kataloanië begjint mei útdielen koroanamedisyn

16 maart. Sitaat: “It oare middel is hydroksyloglorokine, dat ûntstien is as malariamiddel, dat ek beskate klachten oer rimmetyk oanpakt.” (link)

8. Sa kenne wy de VVD wer (kollum fan Jabik van der Bij)

12 maaie. Sitaat: “Doe’t ik dat stumperich gedoch fan frou De Graaf hearde doe’t se sei dat se no mar yn it Hollânsk oergean moast, want “dan kan iedereen mij verstaan”, kaam my dat ‘fertroud’ oer.” (link)

7. Fryske Akademy wol mei bryk Frysk nije direkteur oanlûke

5 augustus. Sitaat: “Fan de Fryske Akademy soe men yn de fakatuere foar sa’n wichtige funksje Frysk ferwachtsje dat sûnder wryt of slyt is.” (link)

6. Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ‘e wip (skôging troch Abe de Vries)

23 novimber. Sitaat: “Dy’t witte wêr’t je it oer hawwe, as je oer Waling Dykstra begjinne.” (link)

5. Telefonisten Drachtster meldkeamer hawwe it mier oan it Frysk

25 maaie. Sitaat: “Hoewol’t minister Ollongren sels om it ûndersyk nei de taalhâlding by de ministearjes frege hat, wol se der neat oan dwaan.” (link)

4. Frysktalige GGD-direktrise wol net mear Frysk prate

11 maart. Sitaat: “Iedereen wil dan graag weten hoe het staat, en dan is het toegankelijker om het Nederlands te gebruiken.” (link)

3. Sjoerd F. Talsma stoarn (yn memoriam)

13 jannewaris. Sitaat: “Talsma wie in kreatyf man dy’t in protte ferhaaltsjes en gedichtsjes skreau, gauris humoristysk fan aard.” (link)

2. Stream fan anty-Fryske berjochten op Twitter

16 juny. Sitaat: “Der binne blykber genôch Nederlanners dy’t fan betinken binne dat jo soks samar yn it iepenbier sizze kinne.” (link)

1. Grinzer ûndersikers ûntdekke dat reade wyn koroanafirus deadet

Fjouwertûzen kear lêzen!

17 oktober. Sitaat: “Yn it ferline is ek oantoand dat it stofke beskate kankersellen deadet.” (link)