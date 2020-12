Is ‘rusk’ in nij Frysk wurd foar it brunige laachje dat op metaal ferskynt as dat wiet wurdt? Op it webstee Neerlandistiek.nl giet Henk Wolf yn op dy fraach. Hy wiist derop dat it noch yn gjin inkeld Frysk wurdboek stiet, mar wol in soad sein wurdt. Hy tink dat it ôflaat is fan it wurd rustkje, dat wol as ruskje útsprutsen wurdt.

It stik is hjir te lêzen.