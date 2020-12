Iris Kroes wol de wrâld ynspirearje mei nije single ‘Dare to be You’

Iris Kroes hat har nije single lansearre. It nûmer ‘Dare to be You’ is spesjaal skreaun om de wrâld te ynspirearjen. Omrin, duorsum ôffal- en enerzjybedriuw, fiert syn 25-jierrich jubileum en hat de sjongeres frege om dêr op eigen wize by stil te stean. “It nûmer giet oer jinsels doare te wêzen en dat men net bang wêze moat om de wrâld feroarje te wollen”, fertelt de Fryske sjongeres en harpiste. “‘Dare to be You’ is spesjaal foar de portretsearje fan markante noarderlingen skreaun, mar past ek tige goed by my.”

Ynspiraasje út de ynspiraasje fan oaren

De ynspiraasje foar har nûmer helle Iris út persoanlike ferhalen fan markante Friezen en Grinslanners. “Ik haw alle fraachpetearen lêzen en besocht om de reade tried te fangen yn it nûmer. Soest sizze kinne dat ik ynspiraasje út de ynspiraasje fan oaren helle ha”, laket Iris. “Dat wie bêst lestich, mar ik bin hiel grutsk en bliid mei it einresultaat.” De ferrassende ferhalen fan bekende en minder bekende persoanlikheden binne te finen op www.inspireerdewereld.nl. Iris sels fertelt ek oer har ynspiraasje en leafde foar de wrâld en muzyk.

No op Spotify

Iris Kroes makke it nûmer ‘Dare to be You’ foar de kampanje Inspireer de Wereld fan Omrin mei ferskesskriuwers Heleen Roosdorp en Pascal Münger. It nûmer is te finen op Spotify.