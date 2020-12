In nije praatklup

Ynstjoerd

Dingtiid hat ús bliid makke mei in nij advys. Dizze kear giet it oer de ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk. Dingtiid is nei petearen mei belutsenen ta de konklúzje kommen dat der te min gearwurke wurdt. Se soene te folle op har eigen eilantsjes ompiele sûnder te witten wat oaren dogge. Dingtiid hat in simpele oplossing: lit se gearwurkje en har wurk ôfstimme yn in nij orgaan, kommisje of wat dan ek, ûnder de namme Kennisberie Frysk. “Dêrtroch wurdt de taal fersterke en ûntstiet der mear draachflak foar it Frysk”, tinkt Dingtiid.

Mei dy fetprinte doelstelling wolle men it graach iens wêze. De analyze dy’t jûn wurdt sil elkenien bekend foarkomme. Der is wis wat in hokjesgeast woeksen yn it Fryske kennislânskip. Al jier en dei is der sprake fan ferkokering. Lytse baaskes dy’t besykje om safolle mooglik projekten yn te heljen, omdat oars harren eigen ynstitút yn gefaar komt. Wa’t it tûkst is kin syn eigen minsken oan it wurk hâlde. En nim harren dat ris kwea ôf. It heart by de hjoeddeiske kultuer fan de merkwurking. It is net de earste kear dat der pleite wurdt foar mear ôfstimming en gearwurking. Men hoecht allinne mar te tinken oan de diskusje fan in pear jier lyn, doe’t de ‘Fryske poat’ fan de RUG hjir yn Fryslân in goed ûnderkommen socht. Wat hie der mear foar de hân lein as dy ûnder te bringen yn de Fryske Akademy? Mar ek tritich jier lyn, doe’t der noch gjin Tresoar bestie, ha wy as hegeskoallen en de doe noch selsstannige Provinsjale Biblioteek besocht om dy te yntegrearjen. De polityk stuts der in stokje foar. Dat dêrnei de Provinsjale Biblioteek, It Ryksargyf en it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum ûnder de namme Tresoar de lapen gearsmiten ha, moat as winst sjoen wurde.

No leit der it advys fan Dingtiid: stel in Kennisberie Frysk yn. Want seit Dingtiid: “De winsk om de situaasje te feroarjen libbet yn it fjild. De kennisynfrastruktuer Frysk hat fersterking nedich.” Ja, dat mei sa wêze, mar fine de taalbrûkers yn Fryslân dat ek? Hoefolle minsken witte wat de Fryske Akademy en Afûk binne of hat immen heard fan MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism? En soene der mear learlingen yn it fuortset ûnderwiis kieze foar Frysk as eineksamenfak en komme der in soad nije dosinten Frysk, lykas Dingtiid tinkt, as der sa’n Kennisberie Frysk yn it libben roppen wurdt? As ik nei dy fetprinte sin hjirfoar sjoch, dy’t as doel foar dit Berie steld wurdt, dan soe myn fraach wêze hoe krije wy Friezen taalbewust en nijsgjirrich nei eigen skiednis en gea én hoe krije wy se safier dat se dy taal brûke? It is wer sa’n typyske Fryske oplossing. Soe der echt wat feroarje as wy der noch sa’n praatklup by krije? Wy meie de oplossing graach sykje yn struktueren en kommisjes. It is ivich en altyd it om de hjitte brij hinne draaien. Is hjir net fan tapassing: “ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was”?

Dingtiid hat de wiisheid fan in Kennisberie opdien ûnder in reiske nei Galisië, dêr’t se in Galisyske Kultuerried ha. “De boarger hat der in protte profyt fan yn it deistich libben en sjocht syn taal rûnom werom yn it iepenbiere libben. Dy Kultuerried is by steat om polityk en mienskip te fuorjen mei kennis oer de taal en om himsels te organisearjen en te regenerearjen.” Mar sit dêr yn ús Fryslân de oest? Ha wy sa’n brek oan kennis oangeande it Frysk en de posysje fan it Frysk? Dy fraach stelde de Ried fan de Fryske Beweging ek yn syn reaksje. Wy ha de kast al fol stean mei stúdzjes en advizen fan it eardere Berie foar it Frysk. Oan dat soarte kennis gjin gebrek. As soe kennis de oplossing wêze, wylst we al lang witte dat taalgebrûk yn it foarste plak in kwestje fan emoasje is. As der al kennis nedich is, dan leit dy net yn it foarste plak op it mêd fan it Frysk om dy taal in pûst te jaan, mar op it mêd fan gedrachsferoaring. Dêr hie ik graach advizen fan Dingtiid oer hân. Dêr ha wy dit koördinaasjepunt net foar nedich as in ekstra tiidfergriemende fjochtklup dy’t eins neat te fertellen hat. “Troch it foarsitterskip periodyk rûlearje te litten ûnder de kennisbestjoerders, wurde transparânsje en neutraliteit befoardere”, mient Dingtiid. Mei dat soarte fan gjalpen steane de rapporten fol. Wêr is it bewiis dat it sa wurket? Hjir sprekt mear in leauwen út as in wis witten.

As wy wolle dat it Frysk net allinne lykberjochtige is, mar op alle mêden yn Fryslân brûkt wurdt, dan sil der gâns mear barre moatte as de kûveuzeberntsjes – fan de Fryske Akademy oant en mei de frisistyk – fan it ynfús te heljen. Op ’e syk nei nije dynamyk is de titel fan it advys, ‘alder-bêst-goed’, mar hjir mis ik no krekt de dynamyk.

Jabik van der Bij