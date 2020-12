Hûndertste ôflevering jierboek ‘De Vrije Fries’ is út

Juster is it earste eksimplaar fan de hûndertste ôflevering fan it jierboek De Vrije Fries offisjeel oanbean oan Sybrand van Haersma Buma, boargemaster fan Ljouwert. It jierboek wurdt útjûn troch it Keninklik Frysk Genoatskip en de Fryske Akademy.

Dit jubileumnûmer befettet in temadiel oer kening Redbad en fierder losse artikels oer de Fryske suvelyndustry, boerelienbanken yn Opsterlân, in kristlik amulet yn it Frysk Museum, de gerjochtlike lykskôging op Willem Loadewyk yn 1620 en geweld op it Fryske plattelân 1524-1530. Leden fan it Koninklijk Fries Genootschap krije De Vrije Fries alle jierren en om ’e oare moanne it Historisch Tijdschrift Fryslân fergees.

