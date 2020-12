Hummeltsjeshonk yn Skearnegoutum hellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutte-opfang Hummeltsjeshonk yn Skearnegoutum stimulearret sûnt 2007 de twatalige ûntwikkeling fan de bern. Yn it ferline hat it dêr in sertifikaat foar behelle. Om ’e trije jier wurdt opnij besjoen oft der noch hieltyd neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied wurke wurdt. By Hummeltsjeshonk wie dat yn oarder en it hat it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ wer foar trije jier fertsjinne.

Hummeltsjeshonk en twatalichheid

Pjutte-opfang Hummeltsjeshonk is ûnderdiel fan de organisaasje Thuis-bij-Thea. Dy organisaasje fersoarget ûnder mear berne- en pjutte-opfang yn Súdwest Fryslân en hat ek in lokaasje yn Dokkum. Op acht fan dy lokaasjes wurdt wurke neffens in twatalich belied.

It Hummeltsjeshonk is fêstige yn CBS Op ‘e Hichte. Der is in goede gearwurking tusken de skoalle en de pjutte-opfang. In pear kear yn it jier dogge se mienskiplike aktiviteiten. It twatalich belied sjocht der dêr sá út: Marjan praat altyd Frysk en Pauline Nederlânsk. Frijwillichster Anita praat ek Frysk. Foar beide talen is omtinken yn it aktiviteite-oanbod, lykas by it sjongen en it foarlêzen. Trochdat de ferskillende liedsters harren eigen taal brûke, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter makliker in tredde en eventueel mear talen leare.

In saneamde fisitaasjekommisje hat nei ûnder mear it taalbelied, de taalomjouwing en it pedagogysk taalklimaat sjoen. Dêr waard oer rapportearre: ‘Jimme lieten fan ‘e moarn in goed en trochtocht aktiviteiten programma sjen, wêr’t de tema-begripen yn werom kamen yn ferskate ferwurkingsfoarmen; yn ‘e rûnte, it nifeljen en de ferskes. Ik ha mei nocht in part fan de moarn meimakke. Pjutteplak Hummeltsjeshonk hat de wersertifisearring rom helle, fan herte lokwinske!’

By it sertifisearringstrajekt kriget Hummeltsjeshonk begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. Dêr binne goed 250 bernedeiferbliuwen en pjutte-opfanglokaasjes by oansletten en dat oantal nimt noch hieltyd ta.