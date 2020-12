Heimsinnige metalen pylder opdûkt by Aldhoarne

Nei de fynst fan heimsinnige monoliten yn de Feriene Steaten en Roemenië is sneintemoarn opnij in metalen pylder fûn yn ’e natuer, diskear yn in natuergebiet by Aldhoarne. It is net dúdlik wa’t de pylder dêr delset hat. It is ek net bekend hoelang’t de pylder der al stiet.

Neffens Omrop Fryslân binne der gjin fuotstappen te sjen by de pylder. It objekt by Aldhoarne is net glânzjend lykas de earder oantroffen pylders. De Omrop skriuwt dat it faaks om om in âldjiersstunt giet.

Earder waarden de mysterieuze objekten ûntdutsen yn Roemenië en De Amerikaanske steaten Utah en Kalifornië. De metalen pylder yn Kalifornië, dy’t woansdei ûntdutsen waard, wie in dei letter wer ferdwûn. De pylder yn Roemenië, dy’t ein novimber ûntdutsen waard, wie tiisdei ferdwûn. It objekt yn Utah bliek ôfrûne wykein yneinen weihelle.

Der wurdt spekulearre oer it doel fan de minsken dy’t de pylders pleatse soene. Neffens guon soe it in ferwizing wêze nei 2001: A Space Odyssey, in film fan Stanley Kubrick út 1968. Dêryn litte bûtenierdske wêzens swarte monoliten efter.

