Grutte stekkerij yn De Haach: trije winkelmeiwurkers delstutsen

Yn in supermerk yn De Haach binne woansdeitemiddei trije minsken delstutsen. Hja krigen in mes yn it liif fan in man dy’t brân stifte hie yn de winkel. Twa fan ‘e trije binne yn it sikehûs opnommen.

Neffens tsjûgen helle de man in flesse sterke drank út in stelling en smiet dy oer de flier. Dêrnei stiek er de drank yn ‘e brân. Twa plysjes dy’t derby kamen, waarden raar fan ‘e reek en moasten ek yn it sikehûs opnommen wurde.

De dieder is letter oanhâlden yn Pijnacker. Neffens de plysje binne der oanwizings foar dat de man in terroristysk doel foar eagen hie.