Grutte fluchtestlokaasje GGD yn WTC Expo

Kommende tiisdei nimt GGD Fryslân in grutte testlokaasje yn Ljouwert yn gebrûk. Dy saneamde L-testlokaasje komt yn WTC Expo. Stap foar stap kinne dêr úteinlik sa’n 1700 minsken deis op it koroanafirus test wurde, benammen troch de flugge antigeentest.

L-testlokaasje

GGD Fryslân test al yn Ljouwert, Drachten, Drylts en Kollum. De L-lokaasje yn Ljouwert sil stapsgewiis in deikapasiteit opbouwe fan 1275 flugge antigeentesten plus 425 gongbere PCR-testen. De GGD achtet in kombinaasje fan dy beide belangryk, omdat in PCR-test noch hieltyd it betrouberst is. Uteinlik kriget Fryslân in deistige testkapasiteit fan 5000 persoanen.

Hokker test ien kriget leit oan de persoan en de situaasje. By it meitsjen fan de ôfspraak wurdt soks bepraat. Soarchmeiwurkers krije altijd in PCR-test. Fan in fluchtest is de útslach binnen it oere bekend.

Op it stuit test GGD Fryslân sa’n 1600 minsken deis. Dat moatte der mear wurde kinne, omdat meikoarten de drompel foar it testen fan minksen sûnder klachten omheech giet, en om foar it gefal fan in twadde koroanaweach gau teste te kinnen.

Test oanfreegje

Foar wa’t klachten hat bliuwt it meitsjen fan in ôfspraak gelyk: fia www.coronatest.nl of fia 0800 – 1202. Soarchmeiwurkers belje mei 0800 – 8101.

Wa’t yn de L-testlokaasje test is, kriget de útslach digitaal of oars telefoanysk. Mei it ynsetten fan de L-testlokaasje en antigeen(fluch)testen kin it boarne- en kontaktûndersyk gauwer úteinsette.

Mear ynformaasje is te finen op www.ggdfryslan.nl/coronavirus en op Rijksoverheid.