Grien ljocht foar Sintrale As keunstwurk ‘Bastion’ by Dokkum

By it ûntwerpen fan de provinsjale dyk de Sintrale As is romte makke foar keunst. Dêr binne trije lokaasjes foar keazen. It ‘Bastion’ by Dokkum it is lêste keunstwurk dat no realisearre wurde sil.

It idee is ûntstien om in tal keunstwurken by de Sintrale As te pleatsen. Dat binne ek moetingsplakken. Plakken dêr’t bewenners en besikers fan it gebiet byinoar komme en rekreëarje. Foar trije lokaasjes binne keunstwurken ûntwurpen. By it akwadukt giet it om in keunstwurk fan Ids Willemsma. By de Goddeleaze Singel yn Feanwâlden giet it om in útkyktoer. Foar Dokkum is de kar makke foar in bastion. It ‘Bastion’ by de noardlike oansluting fan Dokkum op de Sintrale As is ynspirearre op it eardere ferdigeningswurk fan Dokkum.

Untwerp Bastion

It bastion is in útsjochplak dat op it plak leit dêr’t de Súd Ie en en de Sintrale As inoar moetsje. Aanst kin men fan it bastion ôf de rin fan de Súd Ie folgje en sjocht men út oer it lânskip. Dokkum is in âlde fêstingstêd, mei deromhinne bolwurken. Dy bolwurken mei op seis hoekepunten in bastion binne karakteristyk foar Dokkum. It bastion dat yn ’e stedsrâne makke wurdt, is in kopy fan in echt bastion en ornearre as ferwizing nei de âlde bolwurken om de oarspronklike stêd Dokkum.

It ‘Bastion’ kriget in hichte fan goed fiif meter. Oan ’e boppekant wurde beammen plante om de sichtberens te fersterkjen. De wâl wurdt ynrjochte as Marrekrite-oanlisplak sadat it ‘Bastion’ ek mei in boat berikber is en ûnderdiel wurdt fan de Súd Ie-farrûte.

Plenning

De provinsje is fan doel en set yn maart 2021 mei de bou útein. Nei alle gedachten sil it ‘Bastion’ yn ’e hjerst fan 2021 klear wêze.