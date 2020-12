Gerben Gerbrandy hâldt op as senator 

FNP’er Gerben Gerbrandy fan Gau, dy’t foar de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) lid fan de Earste Keamer is, hat besletten om dy funksje yn ’e rin fan jannewaris 2021 op te jaan. Syn sûnens hat te folle te lijen fan dat wurk, dat er mei ynmoed docht.

Gerbrandy (1952, De Hommerts) wie, foardat er de polityk yngie, learaar biology, natuer en skiekunde. Yn 1988 waard er wethâlder yn Wynbritseradiel. Neidat dy gemeente yn 2011 opgie yn de nije gemeente Súdwest-Fryslân wie er dêryn riedslid. Yn 2013 waard er boargemaster fan Achtkarspelen. Dat bleau er oant er yn 2019 keazen waard as lid fan de Earste Keamer.

De foarsitter fan de OSF, Durk Stoker fan Koudum, beskriuwt Gerbrandy as in senator dy’t syn saken op oarder hat en dy’t net skrommet om it regear te konfrontearjen mei misstannen yn wet- en regeljouwing, lykas de ferhierdersheffing en de minne finansjele situaasje fan de gemeenten sûnt it oerheveljen fan soarchtaken.

Yn it ramt fan de lêstholden Algemiene Politike Skôgingen hat Gerbrandy noch mei fjoer pleite foar it ôfskaffen fan de ferhierderheffing. It soe de wenningkorporaasjes mei-inoar 2 miljard skele, it bedrach dat se tekoart komme om fan de 100.000 wenten jiers in 40% sosjale hierwenten te bouwen.

De stipefraksjeleden omskriuwe Gerbrandy mei wurden as: earlike oandacht foar stânpunten, in ferbiner, in minskemins. Kollega-senatoaren binne posityf oer him: in deeglike kollega, earlik en iepen yn de omgong en diskusjes.

De twadde fan de OSF-kieslist is Ton Raven, koartlyn beëdige as wethâlder yn de gemeente Sittard-Geleen. Raven hat de opfolging fan Gerbrandy formeel noch yn beried.