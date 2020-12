Fryske Steaten stypje Europeeske maatregels foar lytse talen

In hiele romme mearderheid fan de Fryske Steaten wol dat de Europeeske Uny yn syn wetjouwing en belied rekken hâldt mei nasjonale minderheden en it kulturele en talige ferskaat dat der rûnom yn Europa is. Dat docht de FNP yn in parseberjocht te witten.

Op syn minst sien fan de tolve partijen yn de Fryske Steaten, sa skriuwt de FNP, tsjinje mei-inoar in moasje yn om stipe te jaan oan it Minority SafePack Initiative. Dat is in rige ideeën om lytse talen te stypjen. Dy ideeën binne koartlyn yn it Europeesk Parlemint bepraat. Se binne ûntwikkele troch de ynternasjonale organisaasje FUEN en it behanneljen derfan yn it Europeesk Parlemint is dien op oanstean fan mear as in miljoen Europeanen, dy’t dêrta harren hân ûnder in petysje set hawwe.

It is net útsletten dat de Fryske Steaten ienriedich ta stipe beslute: de steateleden fan it eardere Forum en fan de PVV moatte noch beprate oft sy de moasje ek stypje sille.