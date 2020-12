No’t de jierdei fan ‘e goedhillichman foar de doar stiet, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist ‘Sinteklaas rydt op syn hynder’ en ‘Swarte Pyt soe te fytsen’ binne der net in protte bekende Fryske Sinteklaasferskes. Hjirûnder binne dêrom in pear wat minder bekende Frysktalige Sinteklaasferskes te beharkjen.