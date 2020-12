Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren 2020

De gemeente De Fryske Marren set alle jierren mei de Fryske Kultuerpriis in Frysktalich kultureel inisjatyf út de eigen gemeente yn it sintsje. De priis bestiet út in bedrach fan € 750,-.

Ferline jier wûn de Nijjiersrevu fan De Jouwer. Foar 2020 sil de priis ek wer útrikt wurde, ek al is der in protte net trochgien. De sjuery ropt ynwenners en ferieningen foar pleatslike belangen op en draach foar 18 desimber gadingmakkers foar. It giet net allinne om foarstellingen. Online ynisjativen, muzyk of in moai boek komme ek yn ’e beneaming.

Oanmeldingen, mei de namme fan de kandidaat en it telefoannûmer en e-mailadres fan de kontaktpersoan en foarsjoen fan in motivaasje kinne stjoerd wurde nei info@defryskemarren.nl op namme fan Yde Wierda.