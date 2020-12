Fryske koroanakampanje foar jongerein

Wat kinst as jongere yn ’e koroanatiid noch wól dwaan? De Fryske koroanakampanje DOchITgewoan, dy’t ôfrûne wykein úteinset is, lit dêr foarbylden fan sjen. De kampanje is ornearre om jongerein in hert ûnder de riem te stekken, te ynspirearjen en om derfoar te soargjen dat elkenien him oan ’e koroanamaatregels hâldt.

Sintraal yn ’e kampanje stean fiif jonge minsken dy’t oanjouwe wat se no mei harren ekstra frije tiid dogge. Trochdat in protte aktiviteiten foar harren weifalle, hawwe se mear tiid om dy oan harren hobby te besteegjen of oan it ûntwikkeljen fan (nije) talinten. De foto’s toane in fisker, fuotbaltrener, studinte dy’t har keamer pimpt, trekkerrider en in bakster. De kampanjeposters binne de kommende wiken yn it Fryske strjitbyld te sjen. De bylden, animaasjes en filmkes ferskine op sosjale media, spesifyk op de jongfolwoeksenen rjochte. Op de webside www.dochitgewoan.frl kinne jongelju harren koroanaferhalen en foto’s kwyt.

Posityf boadskip

Feilichheidsregio Fryslân komt mei DOchITgewoan omdat ek foar in protte Fryske jongelju de koroanakrisis bêst pittich is. Yn ’e kampanje wurdt net mei in opstutsen fingerke wiisd en ferteld wat allegear net kin, mar wurdt in posityf boadskip jûn. It biedwurd DOchITgewoan slacht op dejinge op ’e poster dy’t syn op har talint ûntjout en is ek in oprop om jin oan de maatregels te hâlden, lykas oardel meter ôfstân hâlde. Fryske gemeenten, mbû- en hbû-ynstellings, Fryske jongerein en organisaasjes út de soarchsektor hawwe meitocht by it tastânkommen fan de kampanje en help mei by it fersprieding dêrfan.