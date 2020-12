Frysk Museum lansearret Alma-Tademarûnte

It Frysk Museum lansearret in eksklusive freoneklup foar minsken dy’t it museum in waarm hert tadrage. Mei in jierlikse bydrage fan € 1.000 of mear meitsje leden fan de Alma-Tademarûnte nije oankeapen foar de kolleksje mooglik. Dêrmei kin it museum yn Ljouwert syn samling erfgoed en keunst fierder útwreidzje en bliuwt de kolleksje ek yn ’e takomst de skatkeamer fan Fryslân.

As tank nûget it museum de leden jierliks út foar eksklusive eveneminten, lykas lêzingen of ekskurzjes. Boppedat wurde leden útnûge foar spesjale foarpriuwkes fan nije útstallingen en kinne se fergees it museum yn. It lidmaatskip is op persoanlike titel en jildt foar maksimaal twa persoanen. By in jierlikse jefte fan op syn minst € 1.000 binne ek belestingfoardielen fan tapassing. Sjoch om diel te nimmen of mear ynformaasje op friesmuseum.nl/almatademakring.

Alma-Tadema

De nije freoneklup is ferneamd nei keunstner Lourens Alma-Tadema (1836-1912). Tadema wurdt berne yn Dronryp, studearret oan de keunstakademy fan Antwerpen en set him úteinlik yn Ingelân nei wenjen. Dêr falt syn wurk tige yn ’e smaak, lykas yn Amearika. As gjin oar wit er sênes út de klassike âldheid ta libben te bringen. Hy is rûnom ferneamd en wurdt sels riddere. Dêrnei giet de skilder as Sir Lawrence Alma-Tadema troch it libben. Syn ferliedlike Romeinske froulju en dreamerige fiergesichten foarmje letter de ynspiraasje foar inkelde spektakelfilms út Hollywood. Under mear tanksij skinkingen fan de skilder sels en syn dochters, beskikt it Frysk Museum oer de grutste Alma-Tademakolleksje fan Nederlân.