Foarumûlen

Kollum

Se dogge it derom! Of is it tafal?

Sa no en dan sit der in jonge ûle by de buorlju yn de spjirrebeam oan ’e oare kant fan it fytspaad. Mar sûnt foarige wike sitte der wol twa! Alle dagen wer! De iene is ljochtgriis en liket my wat fleuriger, de oare is brunich en brimstich. Dat dy ûlen sa moai tichtby binne. It giet it soarte goed blykber, mar ik wurd der aardich nerveus fan. It gefoel dat se my de hiele dei yn ’e gaten hâlde, kin ik mar net fan my ôfsette. Se frette dêr yn ’e beam hielendal neat út, miskien dat se tsjin de jûn ris útfleane en wat jeie – de ûleballen moatte op it lêst wol ynhâld ha – mar wat in leech libben, net? Of spilet der oars wat? Faak tink ik dat se sliepe, de grutte swiere eachlidden lykje ticht, mar as ik dan de dyk op rin, draaie se har syngroan nei my ta. Krekt kamera’s. Nijsgjirrich as Boulevard Bagger fotografen.

Moarns let hie ik skjin myn nocht.

‘Hé Oeleboelen’, rôp ik. Ik moast noch twa kear roppe foar’t der in reaksje kaam en ien fan beiden beweegde.

‘Wat wol dy man?’ frege dy iene.

‘Wit ik it?’ hearde ik de oare sizzen mei in djippe stim.

‘Is dat dy keardel mei dy freeslike muzyk yn dat hok?’

‘Ha jimme oars neat te dwaan as dêr wat heech yn dy beam om te hingjen en my de hiele dei yn ’e gaten te hâlden?’ woe ik witte.

‘Wêr makket dy keardel him drok oer?’ frege de ljochtgrize ûle oan de oare. ‘Lit him in klassike stjoerder opsette. Of oars in nijsstjoerder.’

‘Ik wol sliepe,’ sei de ljochte.

‘Ja, ik wol ek net langer wekker wêze’,sei de brune.

Nuver, mar je hâlde al rekken mei de buorlju. Oare moarns sette ik de âlde fertroude muzyk fan de Arbeidsvitaminen net al te lûd, en middeis hie ik nijsstjoerder Radio 1 oanstean. Tsjin fjouweren waard der op ’e doar tikke en dêr sieten myn twa ûlen yn bruorskip njonken inoar op de grize kontener.

‘Wat hearre wy hjir oer de ûle fan Minerva?’ frege de ljochtgrize ûle, blykber de snoadste fan de twa. ‘De hiele middei giet it der al oer.’

Ik hie om earlik te wêzen net folle omtinken jûn oan it nijs fan de dei, mar ik begriep de nijsgjirrigens fan de ûlen, der wie wer ris in ymploazje by in politike popupartij. De baas fan it klupke, dy’t mei in begjinnende oangroei fan in lyts snorke yn it sintrum fan it nijs stie, hie wer ris wat roppen oer de ûle fan Minerva.

‘Och, der binne guon minsken ûnder ús dy’t bytiden tinke dat se harren alle kearen wer oplûke kinne oan jimme mytyske yntelliginsje’, sei ik, aardich ynnommen mei mysels. Der is op it lêst neat moaier as om wiis te wêzen mei de wiisten.

‘In politikus, tink?’ frege de brune dy’t net fan juster wie.

‘Wy fûnen dat al wat nuver’, sei de grize, ek sa wiis as it skythûs fan Ljouwert. ‘De ûle fan Minerva, dat is de ynkarnaasje fan de wiere god fan ús. Dat is taboe en hillich en stiet fier boppe de wet. Dêr komt gjinien oan, en jim minsken al hielendal net.’

‘Wa is by jim de wiere god’, frege de oare. ‘Krekt gie it ek noch oer ‘Pluisje’, wie dat jimme god?’

‘No nee, net dy fan my, mar in sporter kin foar in soad minsken maklik de status fan Minerva behelje. Foar ús heit wie dat ús Abe, no’t ik deroer neitink.’

‘Noch efkes oer dy man mei it begjinnend snorke’, frege de brune, ‘kin elkenien samar roppe wat er tinkt?’

‘Ehhh jaaa. It is miskien wat dûbeld, mar dat is foar ús de frijheid. Oft it goed en snoad is, dat is wat oars. Wy ha ek noch fatsoensnoarms.’

‘Mmm’, beredenearre de grize ûle, ‘wol tinke en net roppe, mar wol wêze en leauwe. Ik sil der nochris oer neitinke. Foarearst wol ik efkes net mear wekker wêze. Ik wit lykwols net oft ik noch ta de sliep komme kin.’

‘Set oars dy âlde muzyk fan fan ’e moarn mar wer op’, sei de oare ûle tsjin my. Op sa’n foarum jouwe wy ús dêr earder mei del as by dat nuvere nijs fan jimme.’