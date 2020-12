Flochs fan Museum Belvédère yn Krystfakânsje

Der binne de kommende perioade in stikmannich flochs fan Museum Belvédère te ferwachtsjen, sadat de minsken thús fan it museum genietsje kinne.

It resintste filmke is te finen troch hjir te klikken. It filmke is fan in presintaasje yn de westfleugel fan it museum. It ûnderwerp is de relaasje tusken in skilderij troch Jolanda van Gennip (‘What goes up must come down’) en in wurk fan Armando (‘Schuldig landschap’). Se binne asosjatyf byinoar yn deselde keamer pleatst.

It museum hat kaarten printsje litten fan Jan Mankes mei in mûlekapke. Wa’t foar 3 jannewaris 2021 in bestelling pleatst yn de webwinkel fan it museum, kriget in kaart fergees.

Sjoch ek www.museumbelvedere.nl.