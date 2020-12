Flecht op ’e koai yn Harns

Sechstjin manlju en njoggen froulju meitsje gading nei it boargemasterskip fan Harns. Acht fan harren binne tusken de 40 en 50 jier âld, tolve tusken de 50 en 60 en fiif binne âlder as 60. Fan de kandidaten binne 23 lid fan in politike partij en twa net.

De boargemasterspost fan Harns komt yn maaie beskikber. Dan rint de amtstermyn fan Roel Sluiter ôf. Sluiter wie dêr mear as trije jier waarnimmend en seis jier troch de Kroan beneamd boargemaster.

De kommissaris fan de Kening sil petearen mei de kandidaten fiere en in seleksje meitsje. De betrouwenskommisje kriget alle sollisitaasjebrieven te sjen en praat mei de selektearre kandidaten en bringt dêrnei ferslach út oan de gemeenteried, mei in konseptoanbefelling. De ried beslút úteinlik hokker twa kandidaten op de oanbefelling komme te stean, en yn hokker folchoarder.

De minister van Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en de ministerried folgje yn harren foardracht oan de Kroan yn begjinsel de oanbefelling fan de ried. De Kroan beneamt dêrnei de nije boargemaster by Keninklik Beslút.