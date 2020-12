Fjouwer inisjativen foar priisfraach takomst Sealen Schaaf

By de Gemeente Ljouwert binne fjouwer inisjativen ynkommen foar de priisfraach Sealen Schaaf. Mei dy priisfraach siket de gemeente in keaper of hierder fan it pân dy’t in konkreet en helber plan foar it kompleks hat. Yn it begjin fan 2021 beoardielet in seleksjekommisje de ynstjoeringen en wurde de bêste ideeën selektearre.

“Ik bin bliid dat de seleksjekommisje oan ’e gong giet mei de yntsjinne inisjativen”, leit wethâlder Fêstgoed Hein de Haan út. “It is in earste stap op wei nei perspektyf op de takomst fan Sealen Schaaf.”

Kritearia

De ynstjoeringen wurde, nei in check op it foldwaan oan de stelde betingsten, troch in seleksjekommisje beoardiele op de folgjende kritearia:

Orizjinaliteit; hoe ferrassend en oarspronklik is it idee?

Geskiktheid fan de foarstelde funksjes foar it gebou (en omjouwing).

Mearwaarde fan de oandroegen funksjes foar it Speelmanskertier en de gemeente Ljouwert.

Oansprekkendheid; kin it plan by realisaasje rekkenje op brede publike wurdearring.

(Finansjele) helberheid; ûnderbouwing.

Seleksjekommisje

De kommisje bestiet út:

Unôfhinklik foarsitter: Willem Smink

Kultuerdeskundige: Robert Bangma

Stedeboukundich supervisor: Loes Oudenaarde

Lid bewennerskommisje: Rob Reichardt

Adviseur Fêstgoed: Lolke Lindeboom.

Hoe fierder?

Neidat de seleksjekommisje de plannen beoardiele hat en in sjueryrapport útbrocht hat, komt der in (digitale) gearsit dêr’t omwenners, belanghawwenden en de gemeenteried wolkom by binne. Op dy jûn presintearje de selektearre inisjatyfnimmers harren plan en is der romte foar it stellen fan fragen oan de inisjatyfnimmers.

Op basis fan it sjueryrapport en de útkomst fan de gearsit advisearret it kolleezje fan b. en w. in rangoarder oan de gemeenteried. Dat bart om de maitiid fan 2021 hinne. De gemeenteried nimt dêr in beslút oer. Dy rangoarder is beskiedend foar de petearen mei inisjatyfnimmers oer it ferfolch. Ferwachte wurdt dat de gemeente mei dy petearen foar de simmer fan 2021 begjinne kin.

Sealen Schaaf

Om spekulaasje foar te kommen en takomstige ûntwikkeling mooglik te meitsjen, is Sealen Schaaf yn 2010 troch de gemeente oankocht. Sûnt dy tiid is it kompleks yn gebrûk by in tydlike eksploitant. Op fersyk fan de gemeenteried skreau de gemeente in kompetysje út om ideeën en inisjativen foar de ûntwikkeling fan it gebou te krijen.