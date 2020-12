Feriene Keninkryk dagen isolearre fanwege mutaasje koroanafirus

Yn alle gefal de kommende twa dagen wurde yn it Feriene Keninkryk gjin persoane- en frachtauto’s út Frankryk wei talitten. Soks fanwegen de mutaasje fan it koroanafirus yn it Feriene Keninkryk. Dat waard sneintejûn let bekendmakke.

De Britske ymport fan koroanafaksins komt neffens transportminister Shapps net yn gefaar. Faksins wurde foaral fia konteners ynfierd en net troch frachtweinen. Dochs wurdt troch it regear ûndersocht wêr’t tekoarten ûntstean kinne.

De minister stelde fierder dat de mutaasjes fan it koroanafirus yndied flugger fêststeld binne yn it Feriene Keninkryk as yn oare lannen, mar dat in protte lannen ek mei de fariant te krijen hawwe. De Frânske minister fan Folkssûnens liet witte dat de fariant mooglik ek yn Frankryk omgiet, al is der noch gjin offisjeel gefal meld.

De Britske premier Johnson kaam sneon mei strange maatregels foar Londen en parten fan Súdeast-Ingelân, dêr’t de nije firusfariant fluch oan terrein wint. De mutaasje dûkte al yn septimber op yn Ingelân. Yn Nederlân is earder dizze moanne ek it earste gefal fêststeld. It Feriene Keninkryk waard doe troch it Europeeske fêstelân ôfsnien. Hieltyd mear lannen, ek bûten Europa, slute har dêrby oan.

Yn ’e haven fan Dover stiene de ôfrûne dagen al lange files, want bedriuwen besykje fanwege de brútstap noch fluch fracht te ferfieren. Mar no is der der hielendal net mear trochhinne te kommen. Foar de sjauffeurs dy’t der al stiene, wurdt it lang wachtsjen en se moatte hoopje dat se noch op ’e tiid thús binne foar de Krystdagen.

It Britske reagear is hjoed yn krisisberied gear om ta in koördinearre oanpak te kommen op it mêd fan transport fan en nei it Feriene Keninkryk. EU-foarsitter Dútslân hat ek in krisisgearkomste ynlaske.