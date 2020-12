Feie Fonyk: Oer komplotteoryen

Kollum

Minsken leauwe de gekste dingen. Ien fan de wichtichste útgongspunten moat bliuwe dat de bewiislêst by de sprekker leit. Filosoof Herman Philipse komt mei it foarbyld fan de reade koal dy’t op grutte hichte om de ierde draait. Kinst net bewize dat dat net wier is. Dat is net te bewizen. Nee, dy’t dat seit moat sels bewize dat it wol wier is. Dy reade koal, dat sil net ien leauwe, mar der dûke de lêste tiid wat langer wat mear ferhalen op dy’t net wier binne, mar wol wier wêze kinne. Hoe moatst dêr mei omgean? Stichting Skepsis jout yn syn lêste útjefte fan it tydskrift Skepsis in tal tips. It giet oer “broadsje-aapferhalen”, mar de oanpak is ek fan tapassing op minsken dy’t mei in komplot komme.

Binne sokke minsken te goederleauwsk, te maklik fan oanimmen? Wurde se oanlutsen troch alles wat nij, spannend en eins net te leauwen is? Minsken dy’t yn spûken leauwe, leauwe bygelyks ek yn fleanende skûtels, nôtsirkels en oantinken oan in foarich libben. Brûk dyn sûn ferstân. Wat sein wurdt, moat yn oerienstimming wêze mei hoe’t de wrâld en it libben yninoar sitte. Binne der minsken dy’t belang hawwe by wat sein wurdt? Foarstanners fan ekonomyske groei soene skeptysk wêze kinne oer de opwaarming fan de ierde. Stel dat ien seit dat it koroanafirus mei opsetsin yn de wrâld brocht is, is dat dan in bettere ferklearring as de meast foar de hân lizzende dy’t no gongber is? Nammentlik dat it firus oersprongen is fan bisten op minsken. Soks is yn it ferline faker bard. Binne de minsken dy’t wat ûnwierkskynliks sizze, earder op ûnwierheden betrape? In moai foarbyld is presidint Trump, dy’t yn de fjouwer jier dat er oan ’e macht is fan alles byinoar liigd hat. Wittenskippers besykje sa goed mooglik út te meitsjen wat de feiten binne en wat de wierskynlikste ferklearring is. Soms moatte se tajaan dat se it gewoan net wite. Pseudowittenskippers of komplottinkers fine soks net wichtich en sykje leaver nei dingen dy’t harren stânpunten stypje, en hâlde gjin rekken mei saken dy’t tsjin harren ideeën pleitsje.

Yn de praktyk hat it gjin doel en gean mei komplottinkers yn diskusje. Se litte har net oertsjûgje. Se binne der te dom foar of it hat mei harren stege karakter te krijen. En tajûn: soms blykt it komplot wier te wêzen. Aanst blykt dat George Soros dochs Covid yn de wrâld brocht hat.