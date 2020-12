Faksinaasje yn Ruslân úteinset

De manmachtige faksinaasjekampanje tsjin de koroanagoarre dy’t hjoed yn Ruslân úteinset, begjint op relatyf lytse skaal. Foarearst kinne allinnich selektearre groepen yn Moskou har ynintsje litte. It giet om minsken dy’t yn it ûnderwiis, de sûnenssoarch en de sosjale tsjinstferiening wurkje. Foar de Russyske striidkrêften jildt in apart programma.

Yn Moskou kin dy’t dat wol yn santich polykliniken terjochte foar de earste prip mei it yn Ruslân ûntwikkele Spoetnik V-faksin. De tredde testfaze fan it middel is lykwols noch net folslein ôfrûne. De twadde kear intsjen bart trije wike letter. Neffens vicepremier Golikova biedt it faksin trije wike nei dy twadde prip folsleine beskerming. Faksinaasje is fergees foar Russyske steatsboargers. De Moskouske boargemaster Sobjanin berjochte op Twitter dat juster har 5000 belangstellenden oanmeld hiene.

Minsken âlder as sechtich jier kinne net meidwaan. Dat jildt ek foar minsken dy’t koartlyn gryp hân ha of in grypprip krige ha. Groanysk siken binne ek útsletten, lykas minsken dy’t lije oan diabetes, epilepsy, in nier- of leversykte of in hert- of longoandwaning. Neffens de autoriteiten binne der yn earste ynstânsje 186.000 doases fan it faksin foar boargers beskikber. Foar militêren komme dêr nochris 15.000 by. Hope wurdt dat foar de ein fan it jier twa miljoen faksins produsearre binne en oer Ruslân ferspraat. Stadichoan sil dan ek yn oare regio’s faksinearre wurde kinne.

Meidwaan oan it faksinaasjeprogramma is frijwillich, mar oer dy frijwillichheid binne wol twivels. In protte minsken binne bang dat se harren baan kwytreitsje as se net meidogge. By in resinte hifking hat 59 persint fan de befolking oanjûn net faksinearre wurde te wollen.