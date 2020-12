Dútslân docht de doarren ta

Yn Dútslân geane takom wike in protte doarren ta. Fan 16 desimber oant 10 jannewaris ta meie de measte winkels en skoallen net mear iepen wêze. Dat hat bûnskânselierske Angela Merkel feroardere.

Supermerken, apteken en banken meie iepen bliuwe, mar de measte oare winkels moatte ticht. Dat jildt ek foar hast alle skoallen en foar in grut part fan ‘e pjutteboartersplakken. De ferboadens binne ynset om de ljuwe byinoar wei te hâlden, dat it koroanafirus net noch flugger wreidet. Krekt as yn Nederlân waakst it tal koroanalijers alle dagen.

De poep mei de kommende tiid ek net bûten de doar drinke. Yn Nederlân is dat op it stuit ek sa. Lykas yn Nederlân meie tsjerken en oare godstsjinstige gebouwen iepen bliuwe.

Mei de krystdagen meie minsken yn Dútslân fjouwer folwoeksen pizelders oer de flier hawwe. Dat moatte sibben of harren húshâlding wêze. Fjurwurk mei net ferkocht wurde en gearboskjen is mei de jierwiksel ferbean. Yn Nederlân is, nettsjinsteande berjochten fan de Ryksoerheid, gjin wetlike beheining op it tal gasten dat men thús ûntfange mei.