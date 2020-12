Deadlik slachtoffer by busûngemak Weidum

By in ûngelok mei in touringcar by Weidum is sneontejûn de sjauffeur om it libben kaam. It giet om in 63-jierrige man fan Veendam. Twa passazjiers rekken ferwûne. By it ûngelok oan de Hegedyk bedarre de touringcar yn in sleat.

De brânwacht hat besocht om de bestjoerder út de bus te heljen. Dy hat oeren beknypt sitten. Der sieten fjouwer passazjiers yn ‘e bus. Hoe’t it ûngelok krekt barre koe, is net dúdlik. It ûngelok barde krekt nei 20.00 oere.

De bus fan ferfierder Arriva wurdt gewoanwei brûkt foar toeristyske rûnritten yn Grinslân, mar waard no brûkt om minsken te ferfieren tusken Starum en Ljouwert, omdat der wurke wurdt oan it spoar.

Boarne: Omrop Fryslân