De offisjele tekst fan it koroanabelied

De Ryksoerheid hat de offisjele oanpassings fan ‘e tydlike koroanamaatregels moandeitejûn online set. De koroanawetjouwing bestiet dêrtroch no út fjouwer dokuminten.

It ramt is:

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De maatregels wurde konkretisearre yn:

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

In earste wiziging fan dy ‘Tijdelijke regeling’ is:

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19

En juster is dêr it folgjende dokumint by kommen, dat ekstra wizigings befettet fan de ‘Tijdelijke regeling’:

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020, kenmerk 1800138-216052-WJZ tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen