De lange hjerst (gedicht)

De lange hjerst

Ferkleurendje blêden op de ein fan in waarme dei,

bringe al betiid de hjerst op it hean en útdroege lân.

It gers dat hjir en dêr brûn op ’e útstrutsen ikker leit,

jout de einlease ein fan de simmer in sombere rân’.

It wurdt in lange hjerst.

In frou rint ferdwaasd en iensum trocht de buorren,

sy lûkt it net mear, de iensumens, nimmen helpet har.

De mûlekap makket de skieding, foarmet de muorren.

Koroana is slim, sykte is slim, mar leafde jaan is in kar.

It wurdt in lange hjerst.

It is ûnrêstich yn novimber, fjoerwurk, opstân en noed.

It is ûnrêstich yn myn hert, myn houlik, de wrâld.

It ûnrêstich yn hûs, wy binne siik fan de krante hjoed.

Unrêst, ûnrêst, ûnrêst makket my stikken, wurch, âld.

It is in lange hjerst.

Sander, Oerterp