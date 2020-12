De Fryske woartels fan ‘e nije CDA-foaroanman Wopke Hoekstra

Hugo de Jonge wie it net langer treast: it CDA liede en as minister fan folkssûnens it koroanabelied mei betinke. Dat, it foarste hat er oerjûn. Minister fan finânsjes Wopke Hoekstra krige fan it partijbestjoer it fersyk en nim it listlûkerskip fan De Jonge oer. Earder hie it bestjoer him om itselde ek alris oan west, mar doe hie er nee sein. “Soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer”, seit Hoekstra. “Ik heb vooral ja gezegd omdat ons land zich in een fase bevindt dat je geen nee kan zeggen.”

Hoekstra seit ek dat er nei de ferkiezings minister-presidint fan Nederlân wurde wol. Dan moatte”de brokstukken fan deze crisis weer aan elkaar gelijmd” wurde, sa seit er. Neffens him is it stribjen nei it premierskip automatysk anneks mei it akseptearjen fan it listlûkerskip.

Nettsjinsteande syn poerfryske namme komt Wopke Hoekstra. Hy is berne yn it Gelderske Bennekom, nammers mei in heit dy’t fan Joost hiet en húsdokter wie – dat Friezen fansels bekend yn ‘e earen klinkt. Oerpake Binne Hoekstra kaam fan ‘e Himrik en is as maresjesee út Fryslân wei ferhûze. Omrop Fryslân besteget wiidweidich omtinken oan de steambeam fan ‘e Hoekstra’s: link.