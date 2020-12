Bach klinkt út Stedspaleis Ljouwert wei

It Prinsessehôf yn Ljouwert, bertehûs fan de wrâldferneamde grafikus M.C. Escher, is it dekôr foar in bysûnder projekt. Yn de konsertrige Miniaturen van muziek en beeldende kunst wurde keunstwurken oan muzikale tema’s ferbûn. Leafhawwers fan klassike muzyk kinne it hert ophelje by de nijste searje Miniatueren, dêr’t M.C. Escher sintraal yn stiet.

Yn fjouwer fideo’s litte musisy yntime konsertstikken fan ûnder oaren J.S. Bach hearre, mei Escher en syn bertehûs as ynspiraasjeboarne. Sûnt freed 18 desimber is de earste ôflevering te besjen fia www.princessehof.nl/miniaturen. Wykliks komt freeds in nije ôflevering online op 25 desimber 2020, 1 en 8 jannewaris 2021.

Miniatueren is in inisjatyf fan fioeliste en artistyk lieder Tosca Opdam. It bestiet út in rige koarte online konserten. Alle miniatueren duorje likernôch tsien minuten, ynlaat troch Eline van den Berg, konservator fan it Prinsessehôf en de inisjatyfnimmer, fioeliste Tosca Opdam. De muzyk wurdt fersoarge yn wikseljende gearstallingen troch Opdam, altfioeliste Dana Zemstov, harpiste Petra van der Heide, kontrabassist James Oesi en akkordeonist Vincent van Amsterdam. Yn it earste part fan de konsertsearje dy’t út fjouwer parten bestiet, litte de musisy de nûmers 1, 4, 6, 15 en 8 fan de ynvinsjoanen fan Johann Sebastian Bach hearre út de paleisseal fan it Prinsessehôf wei. Yn de oare trije fideo’s kin geniete wurde fan ferskate stikken fan F. Kreisler, W.A. Mozart, Bartók en Berio. Prachtige wurken mei it Prinsessehôf as prachtich moai dekôr, allegear thús te beharkjen. It folsleine repertoire is op de webside fan it museum te finen.

M.C. Escher

Mei de krekt fernijde útstalling Thu, earet it Prinsessehôf ien fan syn ferneamdste bewenners: Maurits Cornelis Escher, dy’t yn 1898 berne waard yn it stedspaleis yn Ljouwert. Yn Miniatueren wurdt de ferbining lein mei dy wrâldferneamde grafikus. De muzikale tema’s binne respektyflik syn bertehûs, it ferneamde wurk Dei en Nacht, de inspiraasje dy’t Escher yn it Spaanske Alhambra fûn en de trijediminsjonale oersettling fan syn wurk troch Leon Keer yn de kelderromte mei syn ferwulften fan it Prinsessehôf. Yn alle ôfleveringen stiet ien fan dy tema’s sintraal.

Miniatueren

De earste edysje, Miniatueren I (augustus 2020) waard opnommen yn it Van Gogh Museum, mei as ynspiraasjeboarne portretten yn de útstalling In the picture, portraying the artist. Oant no ta lutsen de konserten mear as 900.000 sjoggers en kamen der in soad entûsjaste reaksjes. It twadde Miniatuer wie yn Teylers Museum yn Haarlem, dêr’t de muzikale kar ferbûn waard mei de romantyske loften en lânskippen fan John Constable. Alle edysjes bliuwe online beskikber mei taljochting op it programma en de útfierende musisy.

Tosca Opdam sette it projekt op yn gearwurking mei stichting Toscata, it Van Gogh Museum Amsterdam, Teylers Museum Haarlim en Keramykmuseum Prinsessehôf Ljouwert.