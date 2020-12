46 Fryske monuminten krije subsydzje

Goed nijs foar eigeners fan 39 Fryske monuminten. Harren oanfraach foar monumintesubsydzje is goedkard. Sy kinne no los mei it restaurearjen, in nije bestimming jaan oan en ûnderhâld fan harren monumint. De eigeners fan sân monuminten kinne mei subsydzje harren restauraasjeplannen útwurkje. It giet om in totaalbedrach fan 2,5 miljoen euro oan ryks- en provinsjaal jild.

Deputearre Klaas Fokkinga: “As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.”

Foarbyld beleanne plan

In foarbyld fan in beleanne plan is de westlike pastorij fan de Sint-Bonifatiustsjerke yn Ljouwert. De provinsje stelt 200.000 euro beskikber foar restauraasje by it jaan fan in nije bestimming oan de pastorij mei fjouwer apparteminten op de ferdjippingen. Der wurdt ûnder en yn it sûterrên ek yngeand restaurearre. Dy romten bliuwe yn gebrûk as pastorij.

Mear ynformaasje

De folsleine list mei takende bedraggen is yn ´e taheakke te finen.

Mear ynformaasje oer erfgoedprojekten fan de provinsje Fryslân is te finen op www.fryslan.frl/erfgoed.