Yn Memoriam Renze Valk by Buro de Vries

De ferline wike ferstoarne Renze Valk bodde lange jierren foar it Frysk. Meastentiids wie dat efter de skermen. Moarn komme syn libben en krewearjen lykwols foar it ljocht by in Yn Memoriam yn it radioprogramma Buro de Vries fan Omrop Fryslân; tusken alve en tolve oere moarns.

It programma is hjir werom te finen, om efternei nochris te beharkjen. In skriftlike ferzje fan it Yn Memoriam stiet hjirre.